اليوم السابع
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مصر تشارك في مؤتمر الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان بجوهانسبرج جنوب أفريقيا

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:28 م
مصر تشارك في مؤتمر الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان بجوهانسبرج جنوب أفريقيا حديقة الحيوان - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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غادر القاهرة وفد التحالف المصري لـ تطوير حديقة الحيوان متوجها إلى جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان والأحياء المائية (PAAZA) والمقرر عقده خلال الفترة  من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 في جوهانسبرج، ويُعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة نحو إعادة افتتاح حديقة حيوان الجيزة في عام 2025 ويضعها في موقع الريادة في مجال الحفاظ على الحياة البرية وإدارة حدائق الحيوان في إفريقيا.

جدير بالذكر أن وزيرا الزراعة والانتاج الحربي كانا قد عقدا اجتماعا مؤخرا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان من خلال التحالف المصري والذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بمراعاة الاشتراطات الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان WAZA  والرابطة الأفريقية PAAZA،

وخلال الاجتماع أكدا الوزيران على أن خبرات "الإنتاج الحربي" والشركات المتحالفة المشاركة في تطوير الحديقتين تؤهل لظهور المشروع بالشكل الذي يليق بمكانتة وعراقة الحديقتين، مشيرين إلي أن التطوير سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصري ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين .

 







وزير الزراعة

حديقة الحيوان

جنوب افريقيا

الحيوانات



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