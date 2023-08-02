مصر تشارك فى مؤتمر الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان بجنوب أفريقيا

صرح د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن وفد التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان يشارك في مؤتمر الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأضاف أن الوفد المصري سيعرض على المؤتمر خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية وذلك بمعرفة اكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق.

من ناحيته أكد المهندس شادي أمين رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان أهمية مشاركة مصر في مؤتمر حدائق الحيوان بجنوب أفريقيا، نظرا لتواجد معظم الدول الأفريقية في المؤتمر، وكذلك نخبة من خبراء حدائق الحيوان في العالم.

كما أشار "أمين" إلى أن الاتحاد الأفريقي كان قد سبق ووافق على مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وأن التطوير سيكون تحت إشراف الاتحادين الأفريقي والعالمي، مما يسهل عودة الحديقة إلى التصنيف العالمي لحدائق الحيوان والذي خرجت منه قبل 19 عاما.