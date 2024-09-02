محافظ القاهرة يتفقد ميدان المحطة بحلوان لمتابعة رفع الإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

استجابة لشكاوى المواطنين قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لميدان المحطة بحلوان، ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع كل الإشغالات من الميدان، وتسهيل عمليات دخول وخروج المواطنين لمحطة المترو.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية ، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى بعمل دوريات لمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم ، وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

رافق المحافظ م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة .