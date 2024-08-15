رفع 510 حالات إشغال لمحال ومقاهى خلال حملة بالعمرانية

كتبت - مرام محمد

شن حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال التجارية والمقاهي والأكشاك والباعة الجائلين من الطريق العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن رفع 510 حالات إشغال لمحال ومقاهي من الطريق العام بشوارع الثلاثيني والنادي وإيداعها بمخزن الحي، وتحقيق الانضباط بالطريق.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشدد على متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.