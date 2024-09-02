محافظة الأقصر تحدد 8 سبتمبر آخر موعد لسداد رسوم تقنين أراضى الدولة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن تحديد يوم الأحد 8 سبتمبر، آخر موعد لدفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم.

وقالت محافظة الأقصر، إنه بناء على تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على المواطنين الذين تقدموا لتقنين الأراضي فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017، ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة أو كلاهما، ضرورة التوجه لمركز المعلومات بديوان عام المحافظة (منظومة تقنين الأراضي) لدفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال اجراءات التقنين.

وأكدت محافظة الأقصر، في بيان صحفى، أنه فى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد الارض وهذا بحد أقصى يوم الأحد الموافق 8/9/2024.

فيما عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعاً لمناقشة تلك ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، للوقوف على الأرقام النهائية لهذة المنظومات ، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومسئولى ملفات التقنين والتصالح.

وخلال الاجتماع تم استعراض ملف تقنين الأراضي طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وتقرير شهادة البيانات على منظومة المراكز التكنولوجية طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، كما استعرض مقارنة تقارير شهادة البيانات كاجمالى للمحافظة ، وكذا تم استعراض تواريخ التقارير واجمالى الطلبات المقدمة وانجاز المراكز والمدن وما تم انجازة من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والمراكز والادارات الهندسية وإدارات الاملاك.

