محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن مستجدات ملفي التصالح وتقنين أراض الدولة

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على تسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وعدد المواطنين المتقدمين بملفات للتصالح، وما تم إنهاؤه منها، ووجه المحافظ، بتسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت.

كما تابع المحافظ، آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات.

وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، وسرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، مؤكداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، لافتاً إلي أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن آداء مهام العمل المنوطة بهم.

ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بعقد اجتماع مع رؤساء لجان البت للتأكيد عليهم بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من كافة الملفات فى أسرع وقت، كما وجه رؤساء المدن بالتواصل والتنسيق مع مسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، لحصول على رئيس مدينة على كافة البيانات المتعلقة بمركزه، وذلك بهدف إنهاء ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة فى موعده المحدد.

