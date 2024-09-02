لو عنده طفح جلدى.. استشارى يوضح طرق التعامل مع حساسية الطفل المفاجئة

كتبت مروة محمود الياس

الحساسية التي تفاجئنا ليلاً، وتنتشر على سطح جلد الأطفال، مشكلة لابد وأن يمر بها الأبوان في ليلة من الليالى، الطفل الصغير يبدأ في ظهور أعراض مفاجئة عليه، بداية من الطفح الجلدى، والتحسس، والإحمرار الشديد، والالتهابات الحادة، وقد تصل حد البثور والحبوب، مع الرغبة في الحك الشديد والهرش، وتختلف الأعراض من حالة إلى أخرى، هذا ما أكده الدكتور سمير بهنسى أخصائى أمراض الأطفال وحديثى الولادة مستشفى الجلاء.

وتابع أن أسباب الحساسية لا يمكن حصرها أو معرفتها جيدًا إلا بالاختبارات التي يمكن أن تجرى للطفل، ولكن العديد من العوامل الشئعة تسبب الحساسية والتحسس بشكل عام لدى الأطفال، والتي من بينها:

الحساسية الغذائية من نوع من أنواع الطعام أو الشراب التي يتحسس منها الطفل.

التحسس من الغبار والتراب وكل المنظفات والمواد الكيميائية وغيرها من الأنواع، لتحسس من الصابون على سبيل المثال لا الحصر.

الحساسية التي تنتج عن مشكلة جلدية، مثل الإكزيما أو الحساسية الموسمية، أو الصدفية أو الأمخراض المناعية الجلدية، أو الالتهابات الموسمية مثل مشكلت حمو النيل في الصيف وغيرها

وأوضح أخصائى الأطفال أن التعامل السليم مع الحساسية الجلدية أمر في غاية الأهمية لأنه يعزز من الشفاء منها سريعا، فلابد من الاهتمام بتطبيق مجموعة من الخطوات:

تذكر آخر طعام تناول الطفل واخبر الطبيب المختص به

ابحث في جسم الطفل هل تم قرصه من قبل حشرة على سبيل المثال قبل أن تنتشر الطفح الجلدي في باق الجسم

الاهتمام بعدم دهان أية مراهم كورتيزون أو مضاد حيوي على الجسم، واستبدالها بالملطفات للجلد

الاهتمام بإبقاء جسم الطفل جافا بعيد عن المياه الراكدة، فلابد من تجفيفه بعد الاستحمام البارد مباشرة

الذهاب للطبيب المختص في حالة انتشار الحساسية دون توقف أو تقليل

الاهتمام بالبعد عن تناول الأطعمة المسببة للحساسية والتحسس مثل الفراولة على سبيل المثال

الاهتمام بشرب الكثير من المياه لترطيب جسم الطفل