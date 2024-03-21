لمرضى الحساسية.. روشتة الربيع للتعامل مع الأتربة وتقلبات الطقس

كتبت إيناس البنا

عند ذكر فصل الربيع فان الصورة التي ترتسم في ذاكراتك صور الزهور والورود استعداد لفصل الصيف، ولكن يشكل فصل الربيع مشكلة لمرضى الحساسية لما يحمله معه من أتربة ورياح الخماسين التي تمثل مشاكل خاصة لتلك الفئة من المرضى.



من جانبها كشفت الدكتورة داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة طنطا، أنه على الرغم من أن فصل الربيع على الرغم من أنه يجعلك تشعر بتحسن في درجة الحرارة والدفء، إلا أنه يتميز بنشاط قوى للرياح مع هبوب رياح الخماسين المحملة بالأتربة فضلا عن انتشار حبوب اللقاح ومالها من تأثير تحسسى على الجهاز التنفسى وهو ما نطلق عليه اسم الحساسية الموسمية.



وأشارت أستاذ الصدر في تصريح لليوم السابع، أن أعراض الحساسية الموسمية تشمل الرشح والعطس والكحة المستمرة وصولا إلى الضيق الشديد في الشعب الهوائية، لذا هناك عدد من النصائح التي يجب الانتباه إليها خلال فصل الربيع لفتادى مشاكل الحساسية وتفاقم الأعراض:



عدم الخروج من المنزل أثناء نشاط الرياح والأتربة، والأفضل النزول بعد الأمطار لما لها من تأثير على تنقية الجو، وإذا كان من الضرورى الخروج يجب تغطية الأنف والفم بكمامة محكمة .



غير ملابسك بعد الرجوع مباشرة للمنزل لتجنب استنشاق الأتربة قدر الإمكان، مع تجنب نشر الملابس بالخارج لمنع تعلق الأتربة وحبوب اللقاح بها.



تنظيف الأنف بمحلول ملحى من 3 إلى 4 مرات



في حالة ظهور الأعراض يمكن استعمال أقراص مضادات الهيستامين وبخاخات الجيوب الأنفية أو الشعب الهوائية المضادة للالتهاب بالجرعات المناسبة التي يصفها الطبيب المعالج.

