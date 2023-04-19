أعراض وأسباب التهاب الجلد حول الفم

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الجلد حول الفم هو حالة جلدية تتميز بطفح جلدى أحمر حول الفم، وهو مصطلح عام لوصف تهيج الجلد، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن التهاب الجلد حول الفم يشبه حب الشباب، حيث إن الاثنين ليسا متماثلين ويتم معاملتهما بشكل مختلف، ويمكن أن يستمر التهاب الجلد حول الفم لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات، لكن هناك طرقًا للتحكم فى هذه الحالة.

علامات وأعراض التهاب الجلد حول الفم

يعانى الأشخاص المصابون بالتهاب الجلد حول الفم من طفح جلدى مرئى حول فمهم، وعادة ما يظهر على شكل نتوءات حمراء صغيرة حول الفم وأحيانًا مناطق الأنف والعين على عكس التهيج الخفيف فى هذه المناطق، ويستمر هذا الطفح الجلدى لأسابيع.

بالإضافة إلى ذلك غالبًا ما يرتبط التهاب الجلد حول الفم بالاحمرار والتقشر وغالبًا ما يشكو المرضى من الحكة والحرقان نظرًا لأن بعض الأدوية الموضعية يمكن أن تؤدى إلى تفاقم التهاب الجلد حول الفم ويتم العلاج بوصفة طبية، ويوصى بالرعاية الطبية."

فى حالات نادرة قد يظهر الطفح الجلدى أيضًا حول الأعضاء التناسلية إذا كان لديك طفح جلدى في هذه المنطقة أو حول الأنف أو العينين، فقد يشير طبيبك إلى ذلك على أنه التهاب الجلد حول الاصطناعى.

أسباب التهاب الجلد حول الفم

فى حين أن سبب التهاب الجلد حول الفم غير معروف، يعتقد أطباء الأمراض الجلدية أن بعض الأشياء قد تؤدى إلى الإصابة بحالة الجلد وتشمل هذه استخدام الستيرويدات الموضعية حول الفم، بما فى ذلك الستيرويدات المستنشقة للربو ومنتجات العناية بالبشرة والتهيج الناتج عن أقنعة الوجه، وهناك أيضًا دليل على أن حبوب منع الحمل وحتى معجون الأسنان المفلور قد يؤدى إلى حدوث هذه الحالة.

وفى بعض الحالات يبدو أن هناك ارتباطًا بين حالة الجلد والمنشطات الموضعية، وعادةً ما يحدث التهاب الجلد حول الفم بعد استخدام الستيرويدات الموضعية، وقد يؤدى استخدام الستيرويدات الموضعية لفترة طويلة إلى زيادة شدته.