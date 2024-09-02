لمرضى السكرى.. فوائد مذهلة لخل التفاح إذا تناولته بهذه الطريقة

كتب - حسام الشقويرى

عندما تعاني من مرض السكري أو مستويات السكر المرتفعة غير المنضبطة في الدم يمكنك تناول خل التفاح المعروف أيضًا باسم ACV، هو نوع من الخل مصنوع من عصير التفاح المخمر، له رائحة نفاذة وقوية مع نكهة حامضة ولاذعة. ويمكن أن يساعد شرب خل التفاح على معدة فارغة في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، وفقًا لما نشره موقع healthshots

تحسين حساسية الأنسولين

يمكن أن يساعد شرب خل التفاح على معدة فارغة في تعزيز حساسية الأنسولين. يساعد خل التفاح الخلايا على امتصاص السكر من الدم بكفاءة أكبر، وبالتالي الحفاظ على مستويات الجلوكوز تحت السيطرة. بالنسبة لشخص يعاني من مرض السكري، فمن الجيد أن يبدأ يومه بخل التفاح لإدارة الحالة بشكل طبيعي.

يحسن مستويات السكر في الدم

أثبت تناول خل التفاح يوميًا على معدة فارغة أنه مفيد لتحسين مستويات السكر في الدم في الجسم ، وهو ما يلعب دورًا حاسمًا في إبقاء مرض السكري تحت السيطرة. يمكن أن يكون حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح مفتاحًا في إدارة عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات

يمكن أن يساعد تناول خل التفاح على معدة فارغة في إبطاء عملية تكسير الكربوهيدرات، مما قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ بعد تناول وجباتك في وقت لاحق من اليوم. ويفعل ذلك عن طريق تأخير امتصاص السكر ويساعد أيضًا في التحكم بشكل أفضل في مستويات الجلوكوز في الدم.

خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام

قد يساعد بدء يومك بتناول خل التفاح على معدة فارغة في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ، والتي غالبًا ما تكون مرتفعة لدى مرضى السكري عند الاستيقاظ. يمكنك التفكير في تحضير جرعة خل التفاح لنفسك أو تناولها فقط بعد مزجها بكوب من الماء الدافئ.

يساعد في إدارة الوزن

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا أساسيًا لإدارة مرض السكري. يمكن أن يؤثر الوزن الزائد سلبًا على رحلة التحكم في نسبة السكر في الدم. وبالتالي، يقترح الخبراء شرب خل التفاح على معدة فارغة لمرضى السكري. يساعد خل التفاح في التحكم في الوزن عن طريق جعلك تشعر بالشبع، وخفض تناول السعرات الحرارية، وربما تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

إن بدء يومك بكوب من خل التفاح يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء من خلال تعزيز البكتيريا المفيدة ودعم وظيفة الأمعاء العامة، وهو ما يفيد في تنظيم نسبة السكر في الدم. بصفتك مريضًا بالسكري، يجب عليك طلب المعلومات المناسبة من أخصائي التغذية الخاص بك حول إضافة خل التفاح إلى روتين نظامك الغذائي اليومي.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي خل التفاح على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي مشكلات شائعة في مرض السكري. يمكن أن تفيد هذه الحماية العديد من الأعضاء والأنسجة المتأثرة بمرض السكري.