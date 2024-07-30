الصحة العالمية: يستغرق اختبار التهاب الكبد الفيروسى بضع دقائق لتشخيص إصابتك

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن فقط 1 من كل 4 أشخاص يعانون من التهاب الكبد في منطقة شرق المتوسط يعرفون أنهم مصابون به، معدلات تشخيص وعلاج التهاب الكبد فى المنطقة منخفضة - خاصة لالتهاب الكبد B.

وقالت المنظمة، قد تحدث العدوى بالفيروس B من خلال التعرض للدم المصاب وسوائل الجسم، بما في ذلك في أماكن الرعاية الصحية، مضيفة، إنه ينتشر فيروس التهاب الكبد C في أغلب الأحيان من خلال إعادة استخدام المعدات الطبية أو التعقيم غير الكافي لها، وخاصة الحقن والإبر في أماكن الرعاية الصحية؛ ونقل الدم ومنتجات الدم غير الخاضعة للفحص؛ وتعاطي المخدرات بالحقن، من خلال مشاركة معدات الحقن.

يستغرق اختبار التهاب الكبد بضع دقائق فقط لتاكيد التشخيص، والذى يعتبر الخطوة الأولى نحو العلاج، إذا كنت تعرف حالتك، يمكنك أيضًا تجنب نقل الفيروس للآخرين، يجب على كل والد أن يضمن حصول طفله على 3 جرعات على الأقل من لقاح التهاب الكبد الوبائي B، يمكن أن يحمي هذا الأطفال الرضع من الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد كبالغين.

لا يوجد لقاح فعال لالتهاب الكبد سي، ولكن هناك طرق لمنع العدوى مثل:

1.استخدام آمن ومناسب للحقن

2. التعامل الآمن والتخلص من الإبر والنفايات الطبية

3. اختبار الدم المتبرع به لالتهاب الكبد سي وفيروسات أخرى

4. تدريب العاملين الصحيين

في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، يعرف 14% فقط من حوالى 15 مليون شخص مصابين بالتهاب الكبد B أنهم مصابون به، ويتم علاج 2% فقط من إجمالي الحالات المقدرة، يتم تشخيص 48% فقط من حوالى 12 مليون شخص مصابين بالتهاب الكبد الوبائي C ، و37% يتم علاجهم، وقد أدت هذه السلالات الفيروسية إلى 97000 وفاة في عام 2022.

