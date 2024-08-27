اليوم السابع
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قطاع المعاهد الأزهريّة ينعى الرابع على الثانوية بعد صراع مع المرض

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:30 م
قطاع المعاهد الأزهريّة ينعى الرابع على الثانوية بعد صراع مع المرض مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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نعى قطاع المعاهد الأزهريّة برئاسة الشيخ أيمن عبد الغنى، الطالب إبراهيم ياسر إبراهيم حسانين عبد العال، الرابع على الثانوية الأزهريّة لهذا العام 2024 م، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، فلقى ربه صابرًا محتسبًا.

وقطاع المعاهد الأزهريّة، إذ ينعى أحد طلابه المتفوّقين؛ فإنه يتقدم لأهله وطلاب العلم بالأزهر الشريف بخالص التعازى والمواساة سائلًا المولى - سبحانه - أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأنْ يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إِنَّا لله وإِنَّا إلَيْه رَاجِعُونَ".

 

 







قطاع المعاهد الازهرية

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الثانوية الازهرية

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