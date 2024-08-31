اليوم السابع
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تفاصيل مصروفات المعاهد الأزهرية العادية للعام الدراسى 2024-2025.. اعرفها

السبت، 31 أغسطس 2024 04:30 ص
تفاصيل مصروفات المعاهد الأزهرية العادية للعام الدراسى 2024-2025.. اعرفها قطاع المعاهد الأزهرية
طتب لؤى على

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حدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الابتدائية العادية للعام الدراسى 2024-2025، دون زيادة عن العام السابق للتعليم العادى، وهى على النحو الآتى:

المصروفات الدراسية مع إضافة كارنيه التأمين الصحى مع المصروفات للعام 2025/2024م.

أولًا : -
الصف الأول الابتدائي

رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 67.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات

المجموع = 119.35 جنيه

ثانيا: -
من الصف الثانى إلى الصف السادس الابتدائى

مصروفات دراسية  67.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات

المجموع = 77.35 جنيه

ثالثا:-
الصف الأول الإعدادى

رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 77.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات

المجموع = 129.35 جنيه

رابعا :-
الصف الثانى والثالث الإعدادى

مصروفات دراسية 77.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات

المجموع = 87.35 جنيه

خامسا:-
الصف الأول الثانوي

رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 90.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 142.35 جنيه

سادسا:-
الصف الثانى والثالث الثانوى

مصروفات دراسية 90.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات

المجموع = 100.35 جنيه

سابعا:-

الحضانة الصغرى KG1

رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 66.58 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات

المجموع = 118.85 جنيه

ثامنا:-

الحضانه الكبرى KG2

مصروفات دراسية 66.85 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات

المجموع = 67.85 جنيه

 

يتم تحصيل مبلغ 50 خمسون جنيها رسم الشهادة الابتدائية من تلاميذ الصف السادس وكذا طلاب الشهاده الإعدادية.







قطاع المعاهد الازهرية

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مصروفات الدراسة




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