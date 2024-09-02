طلاب الثانوية دور ثان يبدأون امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (العلوم) أداء امتحان الدور الثاني فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحته (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء).

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأنت على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مشددة على ضرورة التصدى لمحاولات الغش.

وأكدت أكد على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.