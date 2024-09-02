شهر الإنجازات بـ"حياة كريمة" فى أسوان.. تسليم مشروعات وبدء التشغيل التجريبى

أسوان- صلاح المسن

يتوالى يوم عن يوم زيادة نسب معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) بمحافظة أسوان.

ففي مركز كوم امبو قاربت العديد من المشروعات الحيوية، ضمن حياة كريمة،علي الإنتهاء ، ففي قرية سلوا بحري وتوابعها بمركز كوم أمبو يجري تنفيذ 24 مشروع بقرية سلوا بحرى والتى تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 46 ألف نسمة ، وتم نهو 17 مشروع بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) و تم الإنتهاء منها بنسب 100% وهى تشمل مشروعات إنشاء المجمع الزراعى ، ووحدة الإسعاف ، ووحدة طب الأسرة ، ومكتب بريد جعفر الصادق ، وأيضاً إنشاء مركزي شباب الشطب وجعفر الصادق ، بالإضافة إلى مشروعات الصيانة والإحلال الكلى والجزئي لمدرسة الشهيد أحمد الليثى الإبتدائيه ومدرسة الحجنديه الإبتدائيه ، و مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه وإستكمال تطوير خطوط وأعمدة ومحولات الكهرباء بالقرية وتوابعها ، فضلاً عن مشروع إنشاء العمارات السكنية (سكن كريم) بقرية الحجنديه بإجمالى 17عمارة تضم 136وحدة سكنية ملحق بكل وحدة حظيرة للمواشي والطيور .

وفي مركز كوم إمبو أيضا، تم بدء إطلاق التيار الكهربائى على أربع مغذيات الدخول من محطة محولات رؤوف إلى لوحة توزيع الضما ، كما تم وضع الجهد على لوحة توزيع الضما وتحميل دوائر الخروج لتغذية قرى الضما ومخمير والعتمور وحجازة وعرب كيما والمنشية والعباسبة بمركز كوم أمبو ، ضمن الجهود المبذولة لقطاع كهرباء أسوان بالتنسيق والتعاون مع جهاز التعمير ضمن أعمال تطوير وتدعيم كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لرفع كفاءة منظومة الكهرباء وتوصيل الإنارة داخل المنازل وغيرها من المنشآت والمبانى الخدمية بجميع القرى والنجوع المحرومة .

وفي قروي كفور كوم امبو يجري العمل ب 35 مشروع داخل قروى الكفور بمركز كوم أمبو ، والذين يخدموا أكثر من 52 ألف نسمه داخل 32 تابع وعزبة ونجع ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) و تم الإنتهاء حتى الآن من 22 مشروع بنسبة 100 % ، وجارى العمل فى 13 مشروع آخر بنسب تراوحت ما بين 60 % إلى 95 % ، و شملت قائمة المشروعات التى دخلت الخدمة والتشغيل التجريبى لها مجمع الخدمات ، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ومياه الشرب ، والمدارس ، ومراكز الشباب ، والكبارى على الترع ، ومكاتب البريد ، ووحدات طب الأسرة ، وأعمال الفايبر والألياف الضوئية .

وفي مركز ادفو شهدت مختلف القري نهو مشروعات ودخولها التشغيل التجريبي.ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ،ففي قرية الطوناب بمركز إدفو والتى تضم 3 توابع بإجمالى 14 ألف نسمه ، تشمل المشروعات 23 مشروع بقرية الطوناب حيث تم الإنتهاء من 14 مشروع منهم بنسبة 100% ، وبدء التشغيل التجريبى لهم ، وهى تضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ومحطة رفع الصرف الصحى ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، وأيضاً مشروعات رفع كفاءة محطة مياه الشرب بالرتاج وتطوير محطة قطار الطوناب ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ومياه الشرب ، وأيضاً تطوير عدد من مدارس التعليم الأساسى .



وفي مركز ادفو ايضا تم تنفيذ أعمال التسليم الإبتدائى لمجمع الخدمات الزراعية بقرية الكلح غرب بمركز إدفو حيث يضم المجمع مقر للجمعية الزراعية ومخازن للأسمدة ، بالاضافة إلى وحدة بيطرية ملحقه ويستهدف خدمة 87 ألف من الأهالى بالقرية وتوابعها ، ومركز ادفو يشمل حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو ، والتى يصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بها إلى 714 مشروع بتكلفة 9.7 مليار جنيه لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ 13 قرية رئيسية و 202 تابع ، و موقف الأقاليم بالغنيمية والذى يقع على مساحة 12 ألف م2 ، وجارى تنفيذه بنسبة 85 ٪ ، وبتكلفة 25 مليون جنيه ، ويسع 300 سيارة ، ويأتى تنفيذه ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية يتم تنفيذها بواسطة وزارة التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية .



وفي مركز نصر النوبة تشمل مختلف القري معدلات انجاز مرتفعة ، و في قري وادي النقرة تم الانتهاء من 13 مشروع، حيث يوجد 21 من المشروعات بقرية وادى النقرة بمركز نصر النوبة و تشمل 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 25 ألف نسمة ، شملت 12 مشروع وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ووحدة الإطفاء ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى وتطوير وصيانة عدد من المدارس ومراكز الشباب ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً الكهرباء ، بينما وصلت نسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة المعالجة بقرية الآمال ، ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بنسبة اكثر من 80% لكل منهما ، علاوة على أعمال توصيل خطوط الإتصالات والفايبر بنسبة تزيد عن 65% .



جانب من مشروعات حياة كريمة



حياة كريمة فى أسوان



حياة كريمة فى محافظة أسوان



حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بأسوان



مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان