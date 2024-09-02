اليوم السابع
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رئيس وكالة الفضاء يلتقى نظيره السعودى لبحث تعزيز التعاون الثنائى

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:20 م
رئيس وكالة الفضاء يلتقى نظيره السعودى لبحث تعزيز التعاون الثنائى رئيس وكالة الفضاء يلتقى نظيره السعودى
كتب محمود راغب

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التقى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، برئيس وكالة الفضاء السعودية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مؤتمر أفاق الفضاء المنعقد في العلمين الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوكالتين في مجالات التصنيع والتشغيل والصور والتسويق، مع التركيز على الأقمار الاصطناعية للتصوير والاستشعار عن بُعد في المرحلة الحالية.

كما تم مناقشة سبل البناء على التعاون القائم بين الوكالتين، وتم التأكيد على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك.

 







وكاله الفضاء المصريه

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