رئيس وكالة الفضاء المصرية يفتتح مؤتمر آفاق الفضاء بمدينة العلمين

كتب محمود راغب

افتتح الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين أفريقيا والشرق الأوسط" بمدينة العلمين الجديدة، كجزء من البرنامج الرسمي لمعرض مصر الدولي للطيران 2024.

استهل صدقي المؤتمر بكلمة ترحيبية وعرض تقديمي احترافي عن وكالة الفضاء المصرية، مسلطًا الضوء على دورها في تعزيز التعاون الفضائي الإقليمي ودعم الابتكار العلمي.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من قادة وكالات الفضاء والشخصيات البارزة في مجال الفضاء من مختلف دول أفريقيا والشرق الأوسط، على رأسهم الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب نخبة من المتحدثين الرفيعي المستوى من مختلف وكالات الفضاء في أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك اللواء هيلاري كيب كوسجي، المدير العام لوكالة الفضاء الكينية، والدكتور محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الفضاء السعودية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من وكالة الفضاء الإماراتية، والوكالة الفضائية الأفريقية، ووكالة الفضاء الإيطالية.

كما يتضمن المؤتمر مشاركة مميزة للسيدة سارة صبري، أول رائدة فضاء مصرية ورئيسة مؤسسة "ديب سبيس"، التي ستقدم رؤى حول مستقبل الفضاء من منظور عابر للحدود.

وسيشهد المؤتمر مناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الفضاء، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الدولي لدعم برامج الفضاء الناشئة في المنطقة، وآليات تعزيز استدامة الفضاء، إضافة إلى استعراض نماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعة الفضائية.

ويعد هذا المؤتمر محطة بارزة في مسيرة مصر نحو تعزيز دورها في مجال الفضاء واستكشاف الإمكانيات الواسعة التي يتيحها هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف صدقي إن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه النشاط الفضائي في أفريقيا والشرق الأوسط نموًا ملحوظًا، مؤكدا التزام مصر بتطوير بنيتها التحتية الفضائية من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي، بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية.

ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة للحوار المفتوح بين ممثلي وكالات الفضاء ومؤسسات البحث العلمي والشركات العاملة في مجال الفضاء، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.