حملة لرفع الإعلانات الغير مرخصة ومراقبة الأسعار بالمنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن محمد أمين الدمرداش، رئيس حي شرق المنصورة عن قيام حملة لرفع كافة الإعلانات الغير مرخصة، والمخالفة بنطاق الحي، وأخرى على المنشآت، والمحلات، والسوبر ماركت لمراقبة الأسعار.

وكلف رئيس الحي كلا من: راضي العدوي، مدير شئون البيئة والإعلانات، وسلامة محمد، وكيل إدارة شئون البيئة بمعاونة قسم الإنارة العامة بعمل حمله لرفع كافة الإعلانات المخالفة، والغير مرخصة بشارع الدراسات اليوم، وتم إزالة الإعلانات غير المرخصة، وجاري المتابعة اليومية.

وأضاف بأنه قد تم المرور على المنشآت، والمطاعم، والسوبر ماركت، وأفران الخبز، والمضارب، والمطاحن، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنطاق حي شرق المنصورة؛ تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث تم تكليف لجنة مشكلة من: راضي العدوي، مدير البيئة، وسلامة محمد، وكيل إدارة شئون البيئة، وباقي فريق العمل من الصحة، والتموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء بشن حملة؛ للمرور على محلات بيع الأغذية، وقد أسفرت الحملة عن:

- إعدام 230 كجم مواد غذائية، ولحوم مصنعة، وفاكهة، وخضروات؛ لتغيير خواصها الطبيعية.

- تم تحرير 2 محضر شهادة صحية.

جاء ذلك بناء على الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2023، وقد أكد رئيس الحي على استمرار الحملات الرقابية؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التسعيرة، بالإضافة إلى مراقبة صحة، وسلامة الأغذية بالمحلات التجارية، والمطاعم؛ للحفاظ على صحة المواطنين.



إعدام الأغذية الغير صالحة



أثناء ضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي



جانب من حملة حي شرق المنصورة لمراقبة الأسعار



إعدام لحوم مصنعة بحملة حي شرق المنصورة