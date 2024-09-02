جامعة بنى سويف الأهلية: بدء برنامجي الدراسات القانونية بالعربية والفرنسية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، بدء الدراسة ببرنامجي الدراسات القانونية باللغتين العربية والفرنسية بنظام الساعات المعتمدة للعام الدراسي 2025/2024، وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة من أمانة مجلس الجامعات الأهلية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة الأهلية تتبني استراتيجية تعليمية متطورة تقوم في الأساس علي منظومة متكاملة من البرامج والتخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل، وتعمل على بناء شخصية الطالب الجامعي من خلال تدريس المناهج الحديثة وربطها بالواقع العملي. وتطوير المهارات الذهنية والتحليلية للطلاب.

وتهدف تلك البرامج الجديدة إلى تأهيل جيل متميز من القانونيين من خلال مناهج متطورة وتدريس تطبيقي فعال، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية والبحثية للطلاب. ويتميز البرنامج بتقديم مزيج من المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مختلف مجالات القانونين العام والخاص.

ووجه الدكتور عادل ابو هشيمة عميد كلية الحقوق، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه المتواصل للكلية ولأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، باعتبارها أحد أعمدة دراسة القانون باختلاف فروعه ومجالاته وإيمانا منه بأهمية تاريخها العريق في تخريج أجيال متعاقبة من طلاب الحقوق.