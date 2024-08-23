تعرف على برنامج علم النفس الإكلينيكى بجامعة بنى سويف الأهلية

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت جامعة بني سويف الأهلية برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عن استقبال دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبية والعلمية) للالتحاق ببرنامج علم النفس الإكلينيكي بالتعاون مع كلية الطب بجامعة بني سويف.

وقال الدكتور قياتى عاشور المنسق الاكاديمى للبرنامج إن برنامج علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب جامعة بنى سويف الأهلية يمنح درجة الليسانس في علم النفس الإكلينيكي، مشيرا إلى أنه يقبل البرنامج الحاصلين علي مجموع درجات 217.3 – 53 % كحد أدني

وأضاف الدكتور قياتى عاشور أن المسميات الوظيفية للبرنامج هى أخصائي نفسي إكلينيكي، معالج نفسي إكلينيكي بشرط الحصول علي رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

وأشار الدكتور قياتى عاشور أن مجالات عمل خريجى البرنامج المستشفيات الحكومية النفسية، المستشفيات الخاصة للطب النفسي والصحة النفسية، مراكز علاج الإدمان، مجال الإرشاد النفسي لذوي الإعاقات في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، العيادات النفسية، الإرشاد النفسي والأسرى والزواجي بمحاكم الأسرة بوزارة العدل، وزارة الداخلية ممثلة في مؤسسات الأحداث باختلاف أنواعها.

دور الرعاية ودور المسنين، وزارة التربية والتعليم ممثلة في المدارس أخصائي نفسي مدرسي، الشركات الصناعية والخدمية.

