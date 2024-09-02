تموين الأقصر تضبط وتحرر 151 محضرا ومخالفة فى حملات بمخابز وأسواق إسنا والبندر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات مكثفة نجحت في تحرير 151 محضر ومخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والأسواق والمحلات التجارية، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وخرجت الحملات تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، حيث قامت اللجنة المشكلة خلال شهر أغسطس 2024، بالإشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بممارسة أعمالها بالمرور على المخابز البلدية، بهدف التأكد من جودة الخبز المنتج والمواصفات والإلتزام بالأوزان القانونية والمرور على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالفواتير الضريبية البيعية بإدارة بندر الأقصر وإدارة تموين إسنا .

وأسفرت أعمال اللجنة عن تحرير إجمالي عدد (151) محضر ومخالفة تموينية، شملت في إدارة بندر الأقصر تحرير إجمالي عدد (54) محضر ومخالفة تموينية منها 15 مخالفة في مجال المخابز ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن – عدم وجود قائمة .. الخ )، و30 محضر في مجال الاسواق ( حيازة سلع منتهية الصلاحية – عدم إعلان عن أسعار – إدارة منشأة بدون ترخيص – عدم وجود فواتير . الخ )، و9 محاضر في مجال المواد البترولية ( غلق مستودعات بوتاجاز في المواعيد الرسمية – عدم إعلان عن أسعار الزيوت .. الخ )، وفى إدارة تموين إسنا تم تحرير إجمالي عدد (97) محضر ومخالفة تموينية شملت 16 مخالفة في مجال المخابز ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف في دقيق بلدي مدعم – عدم وجود قائمة .. الخ )، و73 في مجال الأسواق ( حيازة سلع منتهية الصلاحية – عدم إعلان عن أسعار – عدم وجود فواتير .. الخ ) ، و8 في مجال المواد البترولية ( غلق مستودعات بوتاجاز في المواعيد الرسمية – عدم إعلان عن أسعار زيوت السيارات - عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز – بيع أسطوانات بأزيد من السعر الرسمي).

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، إنه كانت أبرز المضبوطات والأحراز خلال الحملات، كما يلي:- (1 طن مخلل منتهي الصلاحية - 750 كجم أعلاف منتهية الصلاحية - 500 كجم سكر تمويني ناقص الوزن - 500 كجم سلع غذائية بدون فواتير ( ارز - زيت طعام ) - 10 كرتونة غراء خشب بدون فواتير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.