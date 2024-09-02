تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالبحيرة فى أماكنهم.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتطوير خدمات المركز التكنولوجى ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى استعداد فرق العمل في المركز التكنولوجي لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق تتواصل فاعليات المركز التكنولوجي المتنقل بقرى مركز ومدينة الرحمانية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشغيل المركز التكنولوجي المتنقل في جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين في مواقعهم دون الحاجة للتنقل إلى المراكز الحكومية الرئيسية.

ويتضمن خط سير المركز التكنولوجي المتنقل بمركز الرحمانية القرى الآتية :-

1. قرى الوحدة المحلية لقرية المجد

- عزبة المجد: يوم 1/9

- البكوات: أيام 2-3/9

- الكفر الجديد: أيام 4-5/9

2. الوحدة المحلية لقرية سمخراط

- قرية درشابة: أيام 7-8/9

- قرية كفر غنيم: يوم 9/9

- قرية كفر الشيخ حسن: يوم 10/9

3. الوحدة المحلية لقرية بويط

- نظارة سادس: يوم 11/9

- نظارة المنيا: يوم 12/9

- المنشية: يوم 14/9

- قرية قول الخيري: يوم 15/9



وتستهدف محافظة البحيرة من خلال هذه الجولات الخاصة بالمركز التكنولوجى تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الخدمات الحكومية.