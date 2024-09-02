3 خدمات مهمة تتيحها المراكز التكنولوجية بالجيزة لأصحاب المحال.. تفاصيل

كتبت - مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، خدمات عديدة ومتنوعة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء ترخيص محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام).

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوبة توافرها عند التقدم بطلب للحصول على 3 خدمات مهمة هي: (استخراج بدل تالف لرخصة محل عام، نقل رخصة محل صناعى لوفاة المرخص له، استخراج ترخيص (بروز – إعلان – تاندة))، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة محل عام:

1- صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع).

2- الرخصة التالفة.

3- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش (والأصل للاطلاع).

4- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/ خطاب/ أيصال) - والأصل للاطلاع.

5- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للاطلاع).

ثانيًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل صناعى لوفاة المرخص له:

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة والأصل للاطلاع.

3- توكيل موثق من الوراثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر بين الورثة) والأصل للاطلاع.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص (بروز – إعلان – تاندة):

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

3- صورة ترخيص المحل.

4- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

5- صورة البطاقة الضريبية.