بيطري كفر الشيخ: تحصين 74470 طائرا بلقاحات متنوعة ولا توجد لدينا بؤر مرضية

كفر الشيخ-محمد سليمان

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ عن تحصين 74470 طائر بلقاحات متنوعة، ضد الفيروسات المختلفة بعدد من المدن والقرى، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور وسام يسن، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

أكد الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم تحصين 46000، طائر متنوع بلقاح انفلونزا الطيور بأجر، 4000 طائر متنوع جرعة أولى بلقاح أنفلونزا الطيور مجانا، و7000 طائر متنوع بلقاح لاسوتا، و9500 طائر متنوع بلقاح الجامبورو، وتحصين 7680 طائرا بلقاح الكوليرا، وتحصين 290 أرنب بلقاح التسمم الدموي الفيروسي.

وأضاف عبدالعال، أن قرية سوق الثلاثاء بمركز البرلس شهدت مأمورية تقصى نشط، لرصد فيروس إنفلونزا الطيور في التربية المنزلية في مسار الطيور المهاجرة باشتراك أطباء الهيئة والفاو، وتم سحب 19عينة، من 9 منازل، وتم إرسال العينات إلى المعمل المرجعي وجاءت النتيجة سلبية، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع 27 مزرعة، وعدد تصاريح نقل الطيور الحية 54 تصريحا بعدد 86500 طائر منقول، وتم تطهير 4 أسواق، للطيور و8 رياشات.