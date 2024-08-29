بيطرى كفر الشيخ: ضبط طن و125 كم أسماك غير صالحة بمطوبس

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حملة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بمركز مطوبس، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن أسماك طوبار فاسدة (معد لتصنيع فسيخ)، و125 كجم أسماك بلطى غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجنة المشكلة، وجار العرض على النيابة العامة.

يذكر أن الحملة تشكلت من إيمان النحراوى، نائب رئيس مجلس ومدينة مطوبس، ودكتور على الفتيانى، مدير ادارة مطوبس البيطرية، ودكتور هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس، وأسامة لبيب، مفتش التموين بمطوبس.