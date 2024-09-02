اجتماع مديري إدارات جامعة أسوان استعدادا للدراسة

أسوان- صلاح المسن

قام اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بعقد اجتماع مع مديري عموم إدارات الجامعة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2024م.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في "تصريحات صحفية" أن هذا الاجتماع يهدف الي متابعة آليات العمل التي تجري علي قدم وساق بكل إدارة في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الجامعي مع وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي خلال المرحلة القادمة لتحسين مستوي منظومة العمل الإداري داخل الإدارات المركزية بالجامعة.

وأضاف، أن هذا الاجتماع يهدف الي إيجاد حلول فورية لأي مشكلة،والعمل بروح الفريق مع بذل كل جهد ممكن من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقدم الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان ان الاجتماع أوصي بضرورة تطبيق آليات الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في الأداء وهذا ينعكس علي أداء العاملين بالجامعة من خلال تدريب الكوادر لخلق صف ثاني من القيادات من الإداريين القادرين علي تولي المسؤولية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الإلتزام وتقيم افضل أداء داخل الإدارات المركزية بجامعة أسوان مع تقديم تقرير مفصل عن كل إدارة واحتياجاتها في حدود إمكانيات الجامعة وحث العاملين بالجامعة علي استكمال مسيرتهم في العمل الجاد وبذل أقصي جهودهم لرفع شأن جامعة أسوان والعمل علي الارتقاء بالمنظومة التعليمية لخدمة طلاب الجامعة في مختلف كافة الكليات .