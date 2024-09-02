اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اجتماع مديري إدارات جامعة أسوان استعدادا للدراسة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:37 م
اجتماع مديري إدارات جامعة أسوان استعدادا للدراسة اجتماع مديري إدارات جامعة أسوان
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بعقد اجتماع مع مديري عموم إدارات الجامعة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2024م.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في "تصريحات صحفية" أن  هذا الاجتماع يهدف الي متابعة آليات العمل التي تجري علي قدم وساق بكل إدارة في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الجامعي مع وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي خلال المرحلة القادمة لتحسين مستوي منظومة العمل الإداري داخل الإدارات المركزية بالجامعة.

وأضاف،  أن هذا الاجتماع يهدف الي إيجاد حلول فورية لأي مشكلة،والعمل بروح الفريق مع بذل كل جهد ممكن من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقدم الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان ان  الاجتماع أوصي بضرورة تطبيق آليات الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في الأداء وهذا ينعكس علي أداء العاملين بالجامعة من خلال تدريب الكوادر لخلق صف ثاني من القيادات من الإداريين القادرين علي تولي المسؤولية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الإلتزام وتقيم افضل أداء داخل الإدارات المركزية بجامعة أسوان مع تقديم تقرير مفصل عن كل إدارة واحتياجاتها في حدود إمكانيات الجامعة وحث العاملين بالجامعة علي استكمال مسيرتهم في العمل الجاد وبذل أقصي جهودهم لرفع شأن جامعة أسوان والعمل علي الارتقاء بالمنظومة التعليمية لخدمة طلاب الجامعة في مختلف كافة الكليات .

 







اخبار المحافظات

اخبار اسوان

جامعة أسوان

الدكتور لؤي سعد الدين

اجتماع

العام الدراسي الجديد




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة