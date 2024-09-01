جامعة أسوان تناقش الاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد

أسوان - عبد الله صلاح

عقد الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اجتماعا، اليوم، الأحد، لمناقشة الاستعدادات التي تتخذها الجامعة للاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2024م.

قال الدكتور لؤي سعد الدين، فى بيان صحفى، إن الجامعة تنهى كآفة الإجراءات اللازمة من أجل الإنتهاء من الخطط والجداول الدارسية وإعلانها لطلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسى، والتأكد من جاهزية كليات الجامعة والحرم الجامعى، فى مختلف مقراتها مثل الحرم الجامعى بصحارى والحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة والحرم الجامعى فى النفق وأبو الريش.

وأشار إلى تطبيق الرؤية البصرية التى تتماشى مع تراث وحضارة المحافظة من خلال تطوير المظهر الحضارى والمنظر الجمالى الداخلى والخارجى للكليات، والاهتمام بالمحافظة على نظافة المبانى وصيانتها سواء من الداخل أو الخارج، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمبانى والمنشآت الجامعية بما تتضمنه من قاعات دراسية ومعامل وأجهزة، لتكون الجامعة فى أبهى صورها مع بداية الدراسة، والتأكيد على مراعاة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، مع توفير وسائل النقل لطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالمعامل البحثية والعلمية فى مختلف القطاعات التعليمية الطبية والاجتماعية والهندسية والبحثية التى تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة مع توفير بيئة ومناخ جيد للطلاب، الذى يبلغ عددهم نحو 28 ألف تقريبا، موزعين على 19 كلية ومعهدين ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل ومعهد الفنى للتمريض.