اليوم السابع
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أقدم مقاييس النيل.. تعرف على أبرز المعلومات عن مقياس الروضة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:00 ص
أقدم مقاييس النيل.. تعرف على أبرز المعلومات عن مقياس الروضة مقياس النيل بجزيرة الروضة
كتبت ـ بتول عصام

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"النيل شريان الحياة"، هكذا هو النيل للمصريين، حظى باهتمام الحكام على مر العصور، فتعتمد عليه الحياة بشكل أساسي، تحدث عنه قدماء المصريين في بردياتهم المختلفة، فتعددت المقاييس التي أقاموها على طوله في مختلف العصور، حتى أنشئ مقياس النيل بجزيرة الروضة في العصر العباسي، كأقدم مقياس موجود إلى الآن.

وعرف المصريون منذ أقدم العصور تشييد المقاييس، ليتعرفوا على ارتفاع النيل، فأنشأ لقياس مستوى الفيضان، والذي كان يؤثر بدورہ على عملية الزراعة وبالتالي تحديد نسبة الضرائب، وكان هذا هو الغرض الأساسي من بناء المقياس، والتي تفيد في إعداد السدود والقنوات كذلك.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز المعلومات عن مقياس النيل في الروضة:

- بنى المقياس في عام 247هـ/ 861م بأمر من الخليفة العباسي - المتوكل على اللہ - بجزيرة الروضة وهو أقدم مقاييس النيل بمصر.
- هو ثانى الآثار الإسلامية قدمًا بعد البقايا التى لا تظل قائمة فى جامع عمرو بن العاص، وقد بقى المقياس كله فى حالة جيدة بفضل أعمال الصيانة والإصلاح التى نفذتها الحكومة عام 1927.
- يقع البناء الأثري في الطرف الجنوبي لجزيرة الروضة بمدينة القاهرة.
- أقدم مبنى تم بناؤہ بعد الفتح العربي (20 هـ/ 640م) وظل محتفظًا بتخطيطه الأصلي.
- المقياس عبارة عن عمود رخامي مثمن الشكل، طوله 19 ذراعًا وسط بئر مبطنة بالحجر، قمتها مستطيلة وقيعانها مستديرة.
- نقشت جدرانه بالآيات القرآنية التي لها علاقة بالمياہ والنباتات والرخاء، وكذلك علامات القياس التي استخدمت لتحديد إرتفاع الفيضان.
-  يدور حول البئر سلم حلزوني يصل إلى القاع.







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