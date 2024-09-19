9 معلومات عن اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات بقصد التعاطى

كتب إيهاب المهندس

تحدد محكمة الاستئناف خلال الأيام القادمة جلسة لمحاكمة سعد الصغير، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهر الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتوجد معلومات حول الواقعة منها..

1 ـ ضبط مع سعد الصغير زيوت مخدرة مما تستخدم في السجائر الإلكترونية أثناء عودته من الخارج.

2 ـ تم القبض على المتهم وترحيله لنيابة النزهة لبدء التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

3 ـ النيابة قررت حبس المتهم وعرضه على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات.

4 ــ المتهم انكر معرفته باحتواء الزيوت على مواد مخدرة.

5 ـ وجه للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

6 ـ تقرير الطب الشرعي أثبت إيجابية تحليل المخدرات الخاصة بالمطرب.

7 ــ تم تجديد حبس المتهم عبر اون لاين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

8 ــ أحالت النيابة العامة المتهم للجنايات لمحاكمته بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

9 ـ محكمة الاستئناف ستحدد خلال الأيام القادمة دائرة لنظر محاكمة المتهم.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.