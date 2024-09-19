وكيل الأزهر في احتفالية المولد النبوي: البناء الحقيقي للإنسان يكون باتباع سنة الرسول

كتب لؤى على تصوير محمد الحصرى

نقل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لنقابة الأشراف والحضور في احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال، إن النبي كان صاحب رسالة حقا، وكان لا يفرق بين عربي وأعجمي فكلهم أمام الله سواء، وكان النبي السنة المطهرة الشارحة والأساس لبناء الإنسان .

وتابع إنه إذا أردنا بناء الإنسان بناء حقيقا علينا بسنة النبي ـصلى الله عليه وسلم- وعلى المسلم وكل الأحبة اللجوء لكتاب الله وسنة رسوله، موضحا أن حب سيدنا رسول الله صلى عليه وسلم يأتي بأتباع سنته.

ويحضر الحفل، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عدنان ميساوي من أشراف مكة، وزير الأوقاف الصومالي السابق الشيخ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، والكثير من قيادات الأزهر والأوقاف.