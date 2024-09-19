وكيل الأزهر يستقبل وزير أوقاف الصومال السابق ويهنئه بتكريم رئيس الجمهورية

كتب لؤى على

استقبل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، الشيخ عبد القادر شيخ على إبراهيم، وزير الأوقاف الصومالى السابق، لبحث سبل التعاون فى المجال الدعوي.

هنأ وكيل الأزهر، وزير الأوقاف الصومالى السابق على تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأنها لفتة طيبة من الرئيس لعلماء الصومال، مبينا أن الأزهر صاحب رسالة عالمية يحرص على نشرها فى كل أنحاء العالم، وهى أمانة يتحملها منذ عدة القرون، كما يعمل على نشر الصورة الصحيحة للدين الإسلامى، فهذا الدين يحمل الخير للعالم أجمع.

من جانبه أعرب وزير الأوقاف الصومالى السابق عن شكره وتقديره للأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده فى خدمة الإسلام وقضايا الأمة العربية، مبينا أن الوسطية التى انتهجها الأزهر أسهمت بشكل كبير فى تصدير صورة طيبة عن الإسلام، كما تصدت لأصحاب الأفكار المتشددة، الذين حاولوا تشويه هذا الدين.