وفد يونيسيف يزور الأقصر لدراسة احتياجاتها بمجالات المياه والصرف الصحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، زيارة لوفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، لدراسة احتياجات المحافظة لدعمها وخاصة فى مجالى المياه والصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وعرضوا عليه الإنتهاء من تركيب 500 وصلة مياه فى قرى مراكز محافظة الأقصر.

وقام وفد اليونيسيف بزيارة وتفقد عدد من المنازل المستفيدة من المشروع فى مركز ومدينة أرمنت، والتقى الوفد بعدد من الأسر المستفيدة من مشروع توصيل المياه النقية، بحضور مطريبجون بحردينوف مدير برنامج الحفاظ على صحة الأطفال وتنميتهم، والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى، ويوسف أحمد المدير الإدارى لمنظمة اليونيسف، والدكتورة رشا مرزوق مسئول برنامج المياه والإصحاح البيئى، وحسين كامل منسق المبادرة بمنظمة اليونيسف بمحافظة الأقصر، وبحضور الكيميائية أمانى محمد المدنى مستشار الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية، ومدير مشروع اليونيسيف بالشركة.

وتم الاتفاق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف على تركيب قطع موفرة فى دورات المياه بمدارس مراكز الأقصر، بهدف ترشيد استهلاك المياه إلى جانب تنظيم حملات توعية بمدارس المحافظة، وشارك فى جولات الوفد كل من أمير روحى مدير إدارة المشاركة المجتمعية، وأحمد ياسر يونس سكرتير عام العلاقات العامة والتوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية، والمهندس علاء برعى مدير عام إدارة أرمنت، والكيميائى عمرو الطاهر نائب مدير الإدارة، وإسماعيل على مدير قسم المشاركه بأرمنت.



متابعة وفد منظمة الأمم المتحدة يونيسيف المياه فى القرى



جولة وفد منظمة الأمم المتحدة يونيسيف بقرى الأقصر



وفد منظمة الأمم المتحدة يونيسيف خلال تحليل المياه بالقرى