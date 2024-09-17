وزير الأوقاف ينعى الإذاعية سمية إبراهيم مقدمة برنامج طلائع الإيمان

كتب لؤى على

تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالعزاء في وفاة الإذاعية القديرة سميَّة إبراهيم (رحمها الله) مقدمة برنامج طلائع الإيمان بإذاعة القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن الإذاعية سميَّة إبراهيم (رحمها الله) عملت بإذاعة القرآن الكريم على مدار سنين طويلة قدمت فيها برامج نافعة ومادة دينية ثرية، ومن بين أشهر برامجها برنامج طلائع الإيمان، وبرنامج القاموس الإسلامي، وبرنامج صوموا تصحوا، وبرنامج الحج معالم ومناسك.

كانت قد نعت إذاعة القرآن الكريم ، الإذاعية سمية إبراهيم التي رحلت عن عالمنا أمس، ونشرت إذاعة القرآن الكريم النعى عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وجاء فيه " تنعى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وجميع العاملين فيها الإذاعية القديرة سمية إبراهيم، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل عملها في إذاعة القرآن الكريم على مدار سنين طويلة قدمت فيها برامج نافعة ومادة دينية ثرية في ميزان حسناتها.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".