محافظ المنيا يفتتح معرض أيادى مصر للحرف اليدوية ويشيد بجودة المنتجات

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على دعم القيادة السياسية للشباب وحرص الدولة بكافة مؤسساتها على تقديم كافة سبل المساندة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم فى بناء مستقبل مصرنا الغالية، مشيرا إلى أن المحافظة تولى أهمية كبرى لرعاية الشباب والاستماع إلى مطالبهم والتفاعل مع رؤاهم، وانه مكتبه مفتوح دائما لمقابلتهم والتحاور معهم ومساعدتهم فى وضع اقدامهم على بداية الطريق نحو تحقيق أحلامهم، ويأتى ذلك بالتزامن مع انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تأكيدات اللواء كدوانى كانت جانبا من محاوراته الودية مع عدد من الشباب والشابات خلال تجوله فى أروقة معرض أيادي مصر، ضمن فعاليات ملتقى توظيف الشباب 2024، لعرض منتجات الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية لأبناء محافظة المنيا.

أبدى المحافظ ومرافقوه اعجابهم بمستوى الجودة العالي والمتميز للأعمال والمنتجات اليدوية، وأكد كدوانى إنه سيعمل على توسعة خريطة المعارض الخاصة بالمنتجات الحرفية واليدوية بالتعاون مع الجهات المعنية ومنصة أيادي مصر، لتوفير سبل الدعم اللازم لتطوير وزيادة المنتج المحلى وتصديره إلى الخارج لزيادة معدلات النمو وتشجيعا للاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.