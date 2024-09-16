241 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الجارى بقنا

قنا صابر سعيد

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 4355 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 241 مليونا و121 ألفا و 813 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف العماري، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 44 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 74 مليونا و181 ألفا و428 جنيها، وفرت 791 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4311 مشروعا بتمويل قدره 166 مليونا و940 ألفا و385 جنيها، وفرت 10583 فرصة عمل.

وأشار العماري، إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.