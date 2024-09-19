هيئة الدواء تطلق خدمة إلكترونية جديدة لدعم توافر الأدوية بالصيدليات العامة

أطلقت هيئة الدواء خدمة جديدة للقائمين على الصيدليات العامة، والتى تساعد على معرفة مدى توافر الأدوية التى يتم طلبها من شركات التوزيع ومخازن الأدوية.

ووفق بيان هيئة الدواء يستطيع أي مسؤول في صيدلية عامة تسجيل اسم الدواء على الرابط الخاص بالخدمة وبعد ذلك هيئة الدواء هتتواصل من خلال آلياتها المختلفة مع شركة التوزيع أو المخزن وتتأكد من توافر أو عدم توافر الدواء.



وبحسبب البيان: في حال التوافر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسة الممتنعة، وفي حال عدم التوافر يتم التواصل مع الشركة المنتجة لضخ كميات مناسبة من الدواء وفق منهجية التوزيع الافقي، وهذا يضمن توافر الأدوية وفقا لحجم الاستهلاك، ووصول الدواء لكافة الصيدليات فى كافة المحافظات.

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