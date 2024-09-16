هيئة الدواء تعلن توفير أصناف دوائية جديدة بالأسواق.. تفاصيل

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية ،ويأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.



وتتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر،وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعاً.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد قالت إن النزلة المعوية هي التهاب في جدار المعدة والأمعاء غالبًا ما يحدث بسبب العدوى ببكتيريا، أو فيروسات، أو فطريات، أو طفيليات، أو في بعض الأحيان ينتج عن تناول بعض العناصر الكيميائية الثقيلة (مثل الزئبق) أو جرعات كبيرة من الكحول، أو بعض الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو الإفراط في استخدام بعض المسكنات أو أدوية أخرى.