اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الدواء تشارك فى الاجتماع التشاورى لخبراء منظمة الصحة العالمية بالسعودية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:14 م
هيئة الدواء تشارك فى الاجتماع التشاورى لخبراء منظمة الصحة العالمية بالسعودية فعاليات الاجتماع التشاورى لخبراء منظمة الصحة العالمية

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شاركت هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الاجتماع التشاوري لخبراء منظمة الصحة العالمية، الذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024، بتنظيم مشترك من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالمملكة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وذلك بحضور د. عبدالله بن عبيد العنزي، رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع، ود. عبدالرحمن بن حمود الصحبي، المدير العام التنفيذي للمركز، وعدد من الخبراء من المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف والمختصين بعدد من الدول الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المسودة النهائية من استراتيجية منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي والتكميلي والتكاملي 2025-2034، والاتفاق عليها، وذلك بناءً على تعليقات الدول الأعضاء لتسهيل اعتماد الاستراتيجية من قبل جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين في عام 2025 وتنفيذها في الدول الأعضاء في شرق البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية علي تعزيز وتبادل الخبرات، وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر، ودعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية والاقليمية، وخاصة منظمة الصحة العالمية.







هيئة الدواء المصرية

منظمة الصحة العالمية

جمعية الصحة العالمية



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