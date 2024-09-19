مكتبة الإسكندرية تشارك بمهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية فى بيت السنارى

الإسكندرية جاكلين منير

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى فى مهرجان "سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية" فى دورته السابعة عشر، الذى تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر 2024، فى تمام الثامنة والنصف مسًاء يوميًا، بمقر بيت السنارى الأثرى، بحى السيدة زينب بالقاهرة.



يستضيف بيت السنارى مجموعة متنوعة من الفرق الدولية؛ تبدأ العروض يوم السبت 21 سبتمبر مع فرق من رومانيا وتونس بالإضافة إلى فرقة إسلام الشيخ من مصر. وفى اليوم التالى، الأحد 22 سبتمبر تقدِّم فرق من الجزائر واليونان عروضها المميزة وكذلك فرقة الحور من مصر. ويوم الاثنين يلتقى الجمهور مع أمسية روحانية تجمع بين فرقة مداحين النبى ﷺ، وكورال كنيسة السيدة مريم، وفرقة من كازاخستان. وتختتم العروض بمشاركة فرق من جيبوتى وباكستان وفرقة الفجر من مصر.



الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية؛ الذى أكَّد على أهمية ودور المهرجان فى دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، والحفاظ كذلك على التراث المصرى الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.



جدير بالذكر أن مهرجان "سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية" فى دورته السابعة عشر، يقام فى الفترة من 20 وحتى 26 سبتمبر 2024، تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم)، ويأتى هذا العام بمشاركة العديد من الدول؛ منها الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان وجيبوتى واندونيسيا. وتقدم العروض على مسرح بيت السنارى، والسور الشمالى بجوار بوابة النصر، وقصر الأمير طاز.