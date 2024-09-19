محافظ القليوبية يسلم 300 شنطة مدرسية لأسر تكافل وكرامة ضمن "بداية جديدة"

القليوبية إبراهيم سالم

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الاحتفالية التى أقامتها محافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، لتوزيع شنط المدارس للأطفال بمستلزماتها مجانًا على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم توزيع 300 شنطة وأدوات مدرسية، وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقدم المحافظ، التهانى للأطفال بمناسبة العام الدراسى الجديد 2024 - 2025، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتفوق، وأنّ يكونوا من الأوائل دائمًا، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون فى دعم أبناء المحافظة، موجهًا الشكر لكل الجمعيات التى ساهمت فى الاحتفالية، ولكل القائمين على رعاية هذه الأسر.

وكلّف محافظ القليوبية، بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بالمحافظة وكفالة الأيتام والأولى بالرعاية، حرصًا على تربيتهم فى جو تسوده العزة والرحمة، والالتزام بقواعد القيم الإنسانية والأخلاق لبناء المجتمع، معلنا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى كافة المناسبات والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية للأطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسى للمساهمة فى رفع العبء عن كأهل الأسر المصرية.



المحافظ مع الأسر



تسليم الادوات الدراسية



خلال تسليم الأدوات الدراسية