لجنة القيادات بـ"تعليم الإسكندرية" تختم أعمالها بعد إجراء الاختبارات

الإسكندرية جاكلين منير

اختتمت لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، مهامها في إجراء الاختبارات الإلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك اختبارات مهارات استخدام الحاسب الآلي والمقابلات الشخصية لموجهي عموم التعليم العام ووظائف تنسيق الخدمات ووظائف تنسيق التعليم الفني.

وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالعمل على تنفيذ وتحقيق استراتيجية الوزارة في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، حيث تم تشكيل اللجنة بقرار محافظ الإسكندرية، وبرئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

واستمعت اللجنة لمقترحات المتقدمين للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعظيم الاستفادة بقدرات ومهارات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة في تفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي وبناء وتنمية مهارات وقدرات الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة ومواكبة التحول الرقمي والعمل علي تنشئة جيل واعٍ مبتكر مُحب لوطنه قادر على العطاء مواكب لسوق العمل المحلي والعالمي.