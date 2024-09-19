قائمة غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيهًا وتصل لـ1000.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع جدول غرامات المترو، والتى تبدأ من 50 جنيها وتصل أعلى غرامة ل 1000 جنيه، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

غرامات مترو الأنفاق

1- تجاوز الراكب منطقة السفر المناظرة لقيمة التذكرة "عدد المحطات": 50 جنيها.

2- استخدام الراكب تذكرة الرحلة الواحدة فى الذهاب والعودة بنفس التذكرة: 50 جنيها.

3- انتظار الراكب بتذكرة أكثر من الوقت المحدد "ساعتين" من زمن دخول المنطقة مدفوعة الأجر: 50 جنيها.

4- تجاوز الراكب باشتراك المترو "الكارت الذكي" للمنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيها.

5- استخدام تذكرة مخفضة فئات خاصة دون وجه حق مثل "نصف تذكرة - معاشات - تذكرة ذوى الهمم": 100 جنيه.

6- عبور الراكب من بوابات التذاكر الإلكترونية دون تذكرة: 100 جنيه.

7- استخدام تذكرة فى الخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه.

8- استخدام اشتراك مع صاحبه ومنتهى المدة أو عدد الرحلات: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

9- استخدام اشتراك مع غير صاحبه ومنتهى المدة وعدد الرحلات أو غير منتهي: 300 جنيه/ شهر من تاريخ نهاية الاشتراك بالإضافة إلى 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

10- استخدام اشتراك لغير صاحبه فئة كبار السن فوق 70 عاما: 1000 + 50 جنيها تدفع مرة واحدة وسحب الاشتراك وإيقافه.

11- استخدام اشتراك منتهى الصلاحية فئة المحاربين القدماء: 200/ شهر من آخر تجديد وسحب الاشتراك وعدم تجديده لفترة واحدة قادمة + 50 جنيها تدفع مرة واحدة.

12- تعطيل وتأخير قطار الركاب: 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

13- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

14- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيها.

15- ركوب الرجال عربة السيدات فى غير الأوقات المخصصة لهم: 250 جنيها.

16- عبور شريط السكة: 250 جنيها.

17- عبور الراكب من بوابات التذاكر ومعه أى أحمال أو معدات أو آلات غير مصرح بها: 250 جنيها.

18- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

19- التسول بالمحطات والقطارات: 250 جنيها.

20- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح: 250 جنيها.

21- إساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات وأجهزة المحطات والقطارات: 250 جنيها.