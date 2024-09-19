زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب هالماهيرا‭ ‬فى إندونيسيا

وكالات

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، الخميس، إن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب هالماهيرا في إندونيسيا.

وأوضح أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان قد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الأحد الماضى أن زلزالا بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية.