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حسن نصر الله: يمكن أن نطلق على ما حدث اليومين الماضيين أنه إعلان حرب

الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:32 م
حسن نصر الله: يمكن أن نطلق على ما حدث اليومين الماضيين أنه إعلان حرب حسن نصر الله
كتب محمد شرقاوى

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قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه يمكن أن نطلق على ما حدث اليومين الماضيين أنه إعلان حرب، ولا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة وقاسية أمنيا وإنسانيا.


وأضاف خلال كلمته نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنصل خلال وقت قصير إلى نتائج يقينية بشأن التفجيرات، ووصلنا إلى نتيجة شبه قطعية بشأن ملابسات التفجيرات وننتظر التأكد منها. 

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن ما حدث خلال يومين في لبنان يستدعي موقفا وتقييما، مضيفا أن حجم الإصابات بالعيون كثير وهناك ضغط على المستشفيات.







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