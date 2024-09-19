حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قويسنا بمحافظة المنوفية حبس عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من ضبط عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد مقتل شخص داخل إحدى القرى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ بقرية كفر أبو الحسن التابعة لدائرة المركز، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين عامل وجاره مزارع، مما أسفر عن إطلاق عامل الرصاص على جاره وتوفى، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا، وتمكنت المباحث من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.