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تنسيق الكليات 2024.. برقم الجلوس اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:07 ص
تنسيق الكليات 2024.. برقم الجلوس اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة موقع التنسيق الالكترونى
محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الالكترونى، وذلك حتى يتمكن طلاب تنسيق المرحلة الثالثة من التعرف على نتيجة الترشيح الكليات، وذلك بعدما أعلن مكتب التنسيق إتاحة النتيجة على موقع التنسيق الإلكترونى.

وللحصول على النتيجة يمكن الدخول على الرابط التالى واستخدام رقم الجلوس للتعرف على نتيجة الترشيح: https://tansik.digital.gov.eg/application/

كانت وزارة التعليم العالى، أصدرت بيانا صحفيا عن نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد (المرحلة الثالثة والشهادات الفنية) عام 2024

اولاً: المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة:

بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة (طلاب الدور الأول - طلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 ولمدة تسعة أيام انتهت اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024.

• وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

قد تم العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:-

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (640997) طالبًا في جميع مراحل الثانوية العامة الثلاث في غضون فترة تقارب شهر.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.







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