اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الثالثة.. موقع التنسيق يغلق باب تسجيل الرغبات 12 ظهرا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:32 ص
تنسيق المرحلة الثالثة.. موقع التنسيق يغلق باب تسجيل الرغبات 12 ظهرا تسجيل الرغبات
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة، تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى إذ يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات من خلال الرابط التالى والضغط هنا.

وعدل موقع التنسيق الإلكترونى موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، إذ من المقرر أن يتم غلق باب التقدم فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء.

كما يتيح موقع التنسيق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من مستنفدى الرغبات وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم خلال أعمال المرحلتين.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

موقع التنسيق
موقع التنسيق

 







تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

تسجيل الرغبات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة