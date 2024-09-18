تنسيق المرحلة الثالثة.. موقع التنسيق يغلق باب تسجيل الرغبات 12 ظهرا

محمد صبحى

يواصل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة، تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى إذ يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات من خلال الرابط التالى والضغط هنا.

وعدل موقع التنسيق الإلكترونى موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، إذ من المقرر أن يتم غلق باب التقدم فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء.

كما يتيح موقع التنسيق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من مستنفدى الرغبات وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم خلال أعمال المرحلتين.

ويمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.