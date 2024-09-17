اليوم السابع
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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. استمرار التسجيل وإتاحة النتيجة بعد فرز الرغبات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:19 م
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. استمرار التسجيل وإتاحة النتيجة بعد فرز الرغبات وزارة التعليم العالى - أرشيفية
محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول والثاني بتنسيق المرحلة الثالثة، تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى، وذلك فى آخر أيام إتاحة الموقع، حيث من المقرر غلق الموقع مساء اليوم الثلاثاء وفقا لقرار وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور بمد باب التقدم يوماً إضافياً لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة لتنتهى مساء اليوم الثلاثاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 من المقرر أن يتم إتاحتها على موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء أعمال فرز الرغبات من مكتب التنسيق، وإعلان الترشحيات للطلاب، وسجل الحد الأدنى للتقدم بتنسيق المرحلة الثالثة 50% طلاب الثانوية العامة.

 







نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

تنسيق الثانوية العامة

تسجيل الرغبات

رابط تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 سوهاج

تنسيق الثانوية العامة 2024

موقع تنسيق الثانوية العامة

موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024



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