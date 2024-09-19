تعرف على إجراءات طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد من المركز التكنولوجى

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحصول على رخصة تركيب مصعد من المركز التكنولوجي وخطوات وإجراءات وشروط الحصول على الخدمة.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية إجراءات طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-في حالة المباني التي تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف تركيب المصعد تحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

-صورة من ترخيص البناء.

-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

-مقايسة تتضمن الأعمال.

-توكيل رسمي مقدم.

-تقرير من مهندس استشاري وإنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة.

-سداد رسم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

-سداد الرسوم وتلقي رخصة تركيب مصعد.

يُذكر أن دليل خدمات المراكز التكنولوجية يتضمن العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).