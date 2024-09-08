المستندات المطلوبة لتقويم وصلة الصرف الصحى لمنشأة لتعديل النشاط

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل وصلة الصرف الصحي لمحل أو منشأة لتعديل النشاط.

تتيح المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الهامة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، منها: استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بتعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاط.

1- مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).

2- صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار (الأصل للاطلاع).

3- رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

4- موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

5- رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

6- إيصال سداد الرسوم.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم فى إطار منظومة الشباك الواحد خدماتها للمواطنين فى كل المجالات الخدمية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظات.

وتهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد وباستخدام أحدث التقنيات.